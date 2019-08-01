Роспотребнадзор: ситуация с вирусом бешенства в России не улучшается

01.08.19 15:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 августа. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о высоких рисках заражения вирусом бешенства в России.

"В последние годы на большинстве территории Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией", - говорится в сообщении на официальном сайте Роспотребнадзора в четверг.

Отмечается, что опасность заражения людей остается "чрезвычайно высокой".

По данным Роспотребнадзора, от нападений животных в России ежегодно страдает порядка 400-450 тыс. человек, причем каждому второму из них приходится делать вакцину от бешенства, еще более 40 тыс. получают антирабический иммуноглобулин.

С 2012 года по настоящее время в России зарегистрировано 30 летальных случаев после заражения вирусом бешенства (гидрофобии), из них два произошли за семь месяцев текущего года - в Москве и в Амурской области, говорится в сообщении ведомства. При этом с января по июнь 2019 года из-за укусов, оцарапываний и ослюнений животными к медикам обратилось 198 тыс. человек, в том числе более 53 тыс. детей до 14 лет.

Роспотребнадзор напоминает, что бешенство - смертельное инфекционное заболевание, передающиеся вирусом Rabies virus со слюной при укусе больным животным. В случае укуса необходимо немедленно обратиться к врачу, единственный способ предупредить инфекцию - местная обработка раны и введение антирабической вакцины (иногда комбинируется с антирабическим иммуноглобулином).

Переносчиками вируса являются практически все теплокровные животных, заболевание не имеет сезонности.