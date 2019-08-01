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01.08.19 16:01
СКР проведет проверку нарушения прав ветерана в Волгограде
"Ход и результаты проверки взяты по поручению председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку.
Также Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.
Как сообщила агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам проведенной по обращению ветерана надзорной проверки, ему уже произведен перерасчет оплаты за электроэнергию.
"В ходе проверки было установлено, пенсионер неоднократно обращался в товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Современник" по вопросу возможной неисправности прибора учета электрической энергии в связи резким увеличением количества потребленного ресурса. При этом фактически слабовидящий ветеран электрической энергией пользовался в минимальном количестве (среднемесячный показатель 100 кВт)", - сказала Черединина.
Однако, вопреки требованиям законодательства, руководством ТСН не принималось мер к надлежащему рассмотрению жалоб ветерана, сообщила она.
В итоге после неоднократных обращений прибор учета все-таки был демонтирован и заменен на новый счетчик. Но пенсионеру по показаниям предыдущего прибора учета был произведен перерасчет оплаты и выставлен долг за якобы потребленную электроэнергию в общей сумме более 15 тыс. рублей.
"По инициативе прокуратуры ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" проведена проверка прибора учета электрической энергии, в ходе которой установлена неисправность счетного механизма. Более того, счетчик не подвергался поверке более 30 лет", - отметила Черединина.
По ее словам, в адрес руководства ТСН "Современник" было внесено представление об устранении выявленных нарушений, инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.
"В результате принятых мер реагирования пенсионеру произведен перерасчет оплаты электрической энергии и аннулирована необоснованная задолженность", - добавила Черединина.
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