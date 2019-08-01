"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
  
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
   
Каникулы для заемщика: выплаты по ипотеке можно будет снизить или приостановить
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.08.19 16:01

СКР проведет проверку нарушения прав ветерана в Волгограде

© РИА Новости. Илья Питалев
1 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения прав 92-летнего фронтовика из Волгоградской области, инвалида I группы по зрению, которому был выставлен необоснованный счет за электроэнергию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ход и результаты проверки взяты по поручению председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку.

Также Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам проведенной по обращению ветерана надзорной проверки, ему уже произведен перерасчет оплаты за электроэнергию.

"В ходе проверки было установлено, пенсионер неоднократно обращался в товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Современник" по вопросу возможной неисправности прибора учета электрической энергии в связи резким увеличением количества потребленного ресурса. При этом фактически слабовидящий ветеран электрической энергией пользовался в минимальном количестве (среднемесячный показатель 100 кВт)", - сказала Черединина.

Однако, вопреки требованиям законодательства, руководством ТСН не принималось мер к надлежащему рассмотрению жалоб ветерана, сообщила она.

В итоге после неоднократных обращений прибор учета все-таки был демонтирован и заменен на новый счетчик. Но пенсионеру по показаниям предыдущего прибора учета был произведен перерасчет оплаты и выставлен долг за якобы потребленную электроэнергию в общей сумме более 15 тыс. рублей.

"По инициативе прокуратуры ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" проведена проверка прибора учета электрической энергии, в ходе которой установлена неисправность счетного механизма. Более того, счетчик не подвергался поверке более 30 лет", - отметила Черединина.

По ее словам, в адрес руководства ТСН "Современник" было внесено представление об устранении выявленных нарушений, инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.

"В результате принятых мер реагирования пенсионеру произведен перерасчет оплаты электрической энергии и аннулирована необоснованная задолженность", - добавила Черединина.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket