СКР проведет проверку нарушения прав ветерана в Волгограде

01.08.19 16:01

© РИА Новости. Илья Питалев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения прав 92-летнего фронтовика из Волгоградской области, инвалида I группы по зрению, которому был выставлен необоснованный счет за электроэнергию, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ход и результаты проверки взяты по поручению председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку.

Также Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по результатам проведенной по обращению ветерана надзорной проверки, ему уже произведен перерасчет оплаты за электроэнергию.

"В ходе проверки было установлено, пенсионер неоднократно обращался в товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Современник" по вопросу возможной неисправности прибора учета электрической энергии в связи резким увеличением количества потребленного ресурса. При этом фактически слабовидящий ветеран электрической энергией пользовался в минимальном количестве (среднемесячный показатель 100 кВт)", - сказала Черединина.

Однако, вопреки требованиям законодательства, руководством ТСН не принималось мер к надлежащему рассмотрению жалоб ветерана, сообщила она.

В итоге после неоднократных обращений прибор учета все-таки был демонтирован и заменен на новый счетчик. Но пенсионеру по показаниям предыдущего прибора учета был произведен перерасчет оплаты и выставлен долг за якобы потребленную электроэнергию в общей сумме более 15 тыс. рублей.

"По инициативе прокуратуры ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" проведена проверка прибора учета электрической энергии, в ходе которой установлена неисправность счетного механизма. Более того, счетчик не подвергался поверке более 30 лет", - отметила Черединина.

По ее словам, в адрес руководства ТСН "Современник" было внесено представление об устранении выявленных нарушений, инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.

"В результате принятых мер реагирования пенсионеру произведен перерасчет оплаты электрической энергии и аннулирована необоснованная задолженность", - добавила Черединина.