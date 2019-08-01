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01.08.19 16:57
Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье повезли к месту выпуска
"Третья партия животных покинула бухту Средняя", - говорится в сообщении.
Из "китовой тюрьмы" вывезли трех косаток: самца, молодую самку и "вожака" группы - старшую самку.
"По оценкам ветврачей, косатки готовы к перевозке", - отмечают во ВНИРО.
Транспортировка, как и ранее, будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя (Приморский край) - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. В Хабаровске контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправили к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. На всех этапах пути животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.
Ожидается, что выпуск состоится на следующей неделе. По прогнозам, погода в месте выпуска в Сахалинском заливе будут благоприятной, волнение не ожидается.
"В мероприятии примут участие представители Гринпис и российских телеканалов", - добавили во ВНИРО.
За ходом операции по освобождению животных из "китовой тюрьмы" впервые наблюдают представители Greenpeace. Их не пустили на территорию "китовой тюрьмы".
Как сообщалось, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок. В ходе третьего этапа экологи призывали выпустить пять оставшихся косаток вместе, так как это поможет животным быстрее адаптироваться к жизни в океане.
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
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