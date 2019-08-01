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01.08.19 17:11
Глава Роскомнадзора анонсировал поправки в закон, предусматривающие миллионные штрафы для иноСМИ
"Будут подготовлены поправки в закон "О СМИ" в части регулирования деятельности иностранных средств массовой информации. Они будут предусматривать крупные миллионные штрафы для иностранных СМИ", - сообщил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров в четверг.
Он пояснил, что штрафы будут сравнимы по размеру с теми суммами, которые предполагаются к взысканию с российских средств массовой информации.
Глава Роскомнадзора пояснил, что при подготовке поправок российские законодатели будут руководствоваться практикой британского медиарегулятора Ofcom.
По его словам, законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.
"Поправки в законодательство будут подготовлены в самое ближайшее время, а внесены, я думаю, в ближайшие десять дней", - сказал Жаров.
В четверг пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в связи с решением Ofcom по RT в ближайшие дни подготовит поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на подобные меры в отношении работающих в РФ иностранных СМИ.
"Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа "зеркальности" в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства в четверг.
"Цель поправок - приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России", - отмечается в нем.
"Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт", - уточняется в сообщении.
Ofcom 26 июля сообщил, что оштрафовал новостной телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.
"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", - говорится в заявлении Ofcom. Программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки.
Решение о штрафе вступит в силу после того, как суд рассмотрит ходатайство о пересмотре обвинений Ofcom в адрес RT.
16 апреля Жаров сообщил, что уведомил Ofcom о том, что действия российского ведомства по отношению к BBC в РФ будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет к российским СМИ в Великобритании.
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