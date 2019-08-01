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01.08.19 21:44

Власти согласовали стотысячный митинг в Москве 10 августа

© РИА Новости. Алексей Куденко
1 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.

Позже, по словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, члена партии "Яблоко" Елены Русаковой, группа муниципальных депутатов подготовила обращение к правительству Москвы с просьбой согласовать пикеты и обеспечить безопасность этой акции 3 августа. Ранее она же рассказала, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа на тему исполнения законодательства о выборах.

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников - до 100 тысяч человек", - сообщил Олейник.

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