Иркутские власти просят Минприроды поменять "Росгеологию" на иного подрядчика по ликвидации отходов БЦБК

02.08.19 06:09

© РИА Новости. Илья Питалев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области может расторгнуть с "Росгеологией" госконтракт на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК и просит федеральный центр определить нового единственного исполнителя по выполнению этих работ, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

"Сейчас существует необходимость расторжения контракта с "Росгеологией" в одностороннем порядке", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уже обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой найти нового генподрядчика.

По словам собеседника агентства, "Росгеология" не представила в срок информацию о завершении выполнения работ по первому этапу работ, "что является существенным нарушением условий контракта".

Как пояснил источник "Интерфакса" в правительстве Иркутской области, генподрядчик пока не предложил какой-либо технологии переработки осадка и не представил скорректированного проекта.

"В итоге это приведет к увеличению сроков исполнения долгосрочного контракта, а также недостижению установленных значений показателей регионального и федерального проектов "Сохранение озера Байкал", - сказал собеседник агентства.

В "Росгеологии" не стали комментировать инициативу. Между тем, в июне губернатор Иркутской области заявлял, что встречался с руководителем "Росгеологии" Сергеем Горьковым, который "не возражает против смены" подрядчика.

В пресс- службе Минприроды "Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий.