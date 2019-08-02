Более 700 тыс. га леса горит в Иркутской области

02.08.19 06:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Более 130 природных пожаров, по данным на пятницу, действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Действуют 136 пожаров в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах на площади 719,4 тыс. га, 10 из них локализованы на площади 12,7 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 1 августа в город Братск самолетом Ил-76 МЧС России прибыли 100 человек аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. Часть их доставлена в город Усть-Кут для последующего распределения на пожары.

"В минувший четверг для тушения лесных пожаров и их обслуживания были задействованы 3 воздушных судна от МЧС России: вертолет Ми-8 в Усть-Кутском районе, два самолета Бе-200 в Качугском районе. Самолетами-амфибиями произведено 9 сливов объемом более 100 тонн воды. По результатам 2 лесных пожара локализованы", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 применялся для переброски работников парашютно-десантной службы Авиалесоохраны с ликвидированных пожаров.

"Накануне министерством обороны РФ произведена передислокациия пяти вертолетов Ми-8 на военный аэродром, расположенный в 18 км к северо-западу от города Усолье-Сибирское. Сегодня они будут направлены в город Усть-Кут для тушения пожаров на территории района", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, самолетами Бе-200 продолжат работы по ликвидации пожаров в Качугском районе, действующих в прибрежной зоне озера Байкал.