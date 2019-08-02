Более 1,6 тыс. домов остаются подтопленными в Иркутской области

02.08.19 06:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Подтопленными в результате второй волны паводка остаются более 1,6 тыс. домов в Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) в 42 населенных пунктах остается подтоплено 1,68 тыс. домов с населением 1,847 тыс. человек, из них 482 ребенка, 2,775 тыс. приусадебных участков, 4 социально-значимых объекта, два автомобильных моста, 16 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отключено электроснабжение в восьми населенных пунктах с населением 1,736 тыс. человек.

В настоящее время, как отмечается, силы МЧС задействованы в просушке социально-значимых объектов в Тулуне, Нижнеудинске, Байкальске и Чунском районе.

По уточненным данным МЧС, с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка, Кимильтейка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали девять районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский, Куйтунский. В зоне подтопления оказались 56 населенных пунктов, 1,978 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек, из них 908 детей.

Это вторая волна паводка - первая, более масштабная, была в конце июня.