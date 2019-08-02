Более 4 млрд рублей направят власти Сахалина на покупку медоборудования и ремонт больниц

02.08.19 06:27

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 августа. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году потратит на покупку медицинского оборудования 2,7 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Владимир Ющук.

"В этом году на покупку оборудования выделено из областного бюджета вдвое больше, чем в прошлом - 2,7 млрд рублей. Вдвое больше направили и на капремонт учреждений, 1,5 млрд рублей. Современная техника поступает как в медучреждения, которые находятся в Южно-Сахалинске, так и в центральные районные больницы", - сообщил он.

По словам Ющука, в этом году в Южно-Сахалинске в городской больнице имени Ф.С.Анкудинова установят магнитно-резонансный томограф и ангиограф. В детской областной больнице, Охинской, Поронайской и Южно-Курильской ЦРБ заменят компьютерные томографы. В нескольких районных больницах появятся новые ультразвуковые сканеры, эндоскопические стойки, биохимические анализаторы.

В регионе уже работают 24 передвижных мобильных комплекса (диагностические, стоматологические, мобильные рентген-кабинеты), в прошлом году они оказали медпомощь более 63 тыс. человек. В этом году регион закупает еще 10 стоматологических мобильных комплексов. Они позволят увеличить доступность этого вида медицинской помощи в районах области.