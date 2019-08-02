Ученые оценили активность извергающегося на Курилах вулкана Эбеко

02.08.19 06:29

© РИА Новости. Евгений Нескромный

2 августа. Interfax-Russia.ru - Международная исследовательская группа проанализировала состояние текущей активности вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает в пятницу пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"В состав группы вошли представитель института Geoforshung Centrum (Германия) Томас Вальтер и специалисты ИВиС Александр Белоусов и Марина Белоусова", - говорится в сообщении.

В течение двух недель ученые проводили исследования активности Эбеко, извержение которого началось в 2016 году

"Извержение Эбеко активно продолжается. Из кратера происходят выбросы вулканических бомб диаметром до полуметра на высоту 200-300 метров и на расстояние до 1 км. Пепловое облако поднимается на 1 км над кромкой кратера. Частота выбросов нестабильная и варьируется от 15 минут до 1-2 часов", - цитирует пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории активного вулканизма ИВиС Белоусова.

Ученый отметил, что извержения Эбеко в историческом периоде были долгосрочными и длились по нескольку лет. "Текущее извержение может закончиться в ближайшее время, а может продолжаться еще достаточно продолжительное время", - сказал он.

Выбрасываемые вулканические бомбы опасны для туристов, посещающих вулкан. Вулканологи не рекомендуют приближаться к действующему кратеру на расстояние менее 1 км.

Белоусов добавил, что в районе Эбеко фактически отсутствует система мониторинга, в связи с чем детальное изучение его деятельности так же, как и прогноз дальнейших событий, затруднены.

В связи с этим многоцелевая программа по изучению вулканизма и сейсмичности, разрабатываемая ИВиС ДВО РАН для включения в национальный проект "Наука", предусматривает, среди прочего, размещение сети геофизических станций на Курильских островах.