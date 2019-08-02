Работу погранпункта Хабаровск-Фуюань приостановят из-за паводка

02.08.19 06:41

© РИА Новости. Вадим Жернов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Пограничный пункт пропуска Хабаровск - Фуюань будет временно закрыт с 6 августа из-за высокого уровня воды в реке Амур, сообщается в пятницу на сайте ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы".

"С 6 августа принято решение приостановить международное пассажирское сообщение между сторонами на линии Хабаровск - Фуюань до снижения уровня воды в реке Амур до безопасного состояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 августа ранее запланированные пассажирские перевозки будут выполняться. Однако, будут отправляться группы со сроком пребывания на приграничных территориях не более суток.

"С 5 августа будут приняты все меры по возвращению российских и китайских граждан на родину", - отмечается в сообщении.

Открыть сообщение планируется после нормализации уровня воды.