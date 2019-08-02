Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
  
"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
   
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.08.19 07:07

Дальний Восток получит субсидию на три года 94 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Мордасов
2 августа. Interfax-Russia.ru - Необходимо создать условия для нормальной жизни на Дальнем Востоке, средства из федерального бюджета пойдут на самые важные направления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Более важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни, поэтому нужно строить детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения", - сказал Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

"Здесь, скажем прямо, без государства, без поддержки государства не обойтись", - подчеркнул премьер.

Он рассказал, что общий размер единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей. По его мнению, это значительный объём средств, который должен пойти на самые важные направления и решение проблем жителей конкретных территорий.

"Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры", - сказал Медведев.

Предусмотрен и капитальный ремонт ряда объектов, в том числе образовательных учреждений и больниц.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket