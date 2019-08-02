Дальний Восток получит субсидию на три года 94 млрд рублей

02.08.19 07:07

© РИА Новости. Михаил Мордасов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Необходимо создать условия для нормальной жизни на Дальнем Востоке, средства из федерального бюджета пойдут на самые важные направления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Более важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни, поэтому нужно строить детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения", - сказал Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

"Здесь, скажем прямо, без государства, без поддержки государства не обойтись", - подчеркнул премьер.

Он рассказал, что общий размер единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей. По его мнению, это значительный объём средств, который должен пойти на самые важные направления и решение проблем жителей конкретных территорий.

"Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры", - сказал Медведев.

Предусмотрен и капитальный ремонт ряда объектов, в том числе образовательных учреждений и больниц.