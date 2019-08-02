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02.08.19 07:08
Три тонны льда приготовили для транспортировки косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска
"Третий выпуск столкнулся с новой угрозой, в Приморский и Хабаровский край пришла жара. В день выпуска температура на дороге Находка - Владивосток доходила до +35, на берегу было +30. ВНИРО запасается льдом и хорошими изолирующими материалами для ванн. На барже, в которой косатки поплывут по Амуру, будет три тонны льда", - сообщает в пятницу Greenpeace Россия, эксперты которого сопровождают операцию в качестве независимых наблюдателей.
Отмечается, что фуры с тремя косатками, выехавшие в ночь с четверга на пятницу из "китовой тюрьмы", двигаются в сторону Хабаровска. Там контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправят к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. Операция займет пять-шесть дней.
Это уже третья партия животных, которых отправили из "китовой тюрьмы" по этой логистической схеме. Впервые операцию сопровождает Greenpeace Россия.
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