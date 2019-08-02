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02.08.19 07:11
Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась на 100 тыс. га до 1,2 млн га
"На территории Якутии зарегистрировано 123 природных пожара на общей площади 1,215 млн га. Из них тушат 17 пожаров, локализовано три", - говорится в сообщении.
К тушению лесных пожаров привлекалось 787 человек и 119 единиц техники.
По информации пресс-службы, лесопожарная обстановка в регионе остается очень сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, а также нарушения гражданами требований особого противопожарного режима.
"Сегодня в Мирный запланировано прибытие воздушного судна Ил-76 МЧС России из Читы, для дальнейшей работы на территории региона. Так же, планируется прибытие в Якутию еще 40 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Якутии действуют 139 природных пожаров на общей площади 1,1 млн га.
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