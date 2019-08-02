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02.08.19 07:47
Паводок разрушил около 300 участков дорог в Приамурье
"Подверглось разрушению и находится под наблюдением дорожных организаций 11 мостов и 81 участок дорог регионального значения. Из них на 24 участках проезд для транспортных средств закрыт, на остальных движение автотранспорта затруднено или осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.
Подтопление произошло на территории 17 районов Приамурья. Дорожные организации восстановили проезды по 21 участку автомобильных дорог, имеющих статус регионального значения. Общая протяженность восстановленных дорог составляет 54 км.
Кроме того ливни и реки подтопили и разрушили 212 участков автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 230 км. В настоящее время проезд осуществляется практически на всех участках автомобильных дорог местного значения, а на двух - временно ограничен.
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