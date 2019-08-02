Еще семь населенных пунктов попали в зону паводка в Приамурье

02.08.19 07:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Около сорока населенных пунктов Амурской области, по данным на пятницу, находятся в зоне наводнения, за сутки по мере продвижения паводка список пополнили семь сел, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За последние сутки еще семь населенных пунктов области оказались затопленными, общее количество достигло 39 населенных пунктов на территории 14 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Вода уходит из частных жилых домов в Мазановском и Селемджинском районах, прибывает в Свободненском и Серышевском районах. Всего по области остаются подтопленными 463 частных дома, 962 подворья. В городе Белогорск подтоплены 350 дачных участков.