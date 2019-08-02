Третья партия косаток из "китовой тюрьмы" прибыла в Хабаровск

02.08.19 07:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) встретили фуры с тремя косатками из приморской "китовой тюрьмы" на границе Хабаровского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Сотрудники ГИБДД встретили колонну с косатками. Их сопровождают к месту перегрузки на речной транспорт в Хабаровске", - сказал собеседник агентства.

Это уже третья партия животных, которых отправили из "китовой тюрьмы". Животных везут по прежней схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря.

Впервые операцию сопровождает Greenpeace Россия.