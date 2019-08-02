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02.08.19 08:15

Уголовное дело возбудили после нападения на полицейских в Сургуте

© РИА Новости. Ирина Швец
2 августа. Interfax-Russia.ru - Следственный отдел по Сургуту возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из правоохранителей скончался, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу в пятницу.

Дело возбуждено по ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, накануне вечером в один из дворов по улице Пушкина прибыл наряд сотрудников полиции для "предотвращения противоправных действий" 37-летнего жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление, напав с ножом на двух сотрудников полиции, один из которых скончался на месте происшествия.

"При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был убит", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Жизни 27-летнего младшего лейтенанта Александра Царегородцева, получившего несколько ножевых ранений, ничего не угрожает, сообщается в пятницу на сайте окружного УМВД.

"В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что раненый полицейский применил табельное оружие на поражение и убил нападавшего.

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