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02.08.19 08:15
Уголовное дело возбудили после нападения на полицейских в Сургуте
Дело возбуждено по ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По версии следствия, накануне вечером в один из дворов по улице Пушкина прибыл наряд сотрудников полиции для "предотвращения противоправных действий" 37-летнего жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
При задержании мужчина оказал активное сопротивление, напав с ножом на двух сотрудников полиции, один из которых скончался на месте происшествия.
"При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он был убит", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Жизни 27-летнего младшего лейтенанта Александра Царегородцева, получившего несколько ножевых ранений, ничего не угрожает, сообщается в пятницу на сайте окружного УМВД.
"В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что раненый полицейский применил табельное оружие на поражение и убил нападавшего.
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