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02.08.19 08:21
Красноярские полицейские выпустили из браконьерской сети около 100 краснокнижных рыб
Буйки от сети полицейские заметили на реке в районе острова Леонтьевский в 34 километрах севернее города Дудинка.
"После проверки в сети обнаружили 64 экземпляра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу, и 25 экземпляров стерляди. Предотвращенный полицейскими ущерб составил более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.
Участники рейда вытащили сеть, вручную освободили попавшуюся в нее рыбу и выпустили ее обратно в реку.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
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