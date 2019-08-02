Красноярские полицейские выпустили из браконьерской сети около 100 краснокнижных рыб

02.08.19 08:21

© РИА Новости. Александр Полегенько

2 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции во время рейда на Таймыре (Красноярский край) обнаружили в реке Енисей установленную неизвестными сеть, в которую попало около сотни экземпляров рыбы ценных пород, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Буйки от сети полицейские заметили на реке в районе острова Леонтьевский в 34 километрах севернее города Дудинка.

"После проверки в сети обнаружили 64 экземпляра сибирского осетра, занесенного в Красную книгу, и 25 экземпляров стерляди. Предотвращенный полицейскими ущерб составил более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Участники рейда вытащили сеть, вручную освободили попавшуюся в нее рыбу и выпустили ее обратно в реку.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).