Житель Белгорода получил четыре года колонии за содействие терроризму

02.08.19 08:24

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

2 августа. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в вербовке граждан и сборе средств для запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), Р.Петров, 2000 года рождения, приговорен к четырем годам колонии общего режима.

По информации пресс-службы, Петров пытался завербовать в ряды ИГ граждан на территории Белгородской области. Он также занимался сбором средств для финансирования этой террористической организации.

В судебном заседании обвиняемый заявил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.