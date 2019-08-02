Капремонт 15 московских мостов запланирован в 2019 году

02.08.19 08:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты комплекса городского хозяйства планируют провести в 2019 году капитальный ремонт 15 мостовых сооружений, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время работы ведутся на семи объектах", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, полным ходом капремонт идет на Большом Москворецком и Бесединском мостах, Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском путепроводах.

Заммэра подчеркнул, что в ближайшее время работы начнутся на Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах. Еще на пяти сооружениях к капитальному ремонту приступят до конца 2019 года.

"Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален. На каждом из указанных объектов необходимо провести замену опорных частей, гидроизоляции, деформационных швов, конструкций лестничных сходов", - добавил Бирюков.