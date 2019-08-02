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02.08.19 08:40
Пять человек погибли и 19 ранены в ДТП с автобусом на Ставрополье
"Сегодня 2 августа около 2:30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено", - говорится в сообщении.
В результате ДТП "пять пассажиров автобуса погибли на месте, 14 доставлены в больницу. Спасательные работы продолжаются".
Движение на участке, где произошло ДТП затруднено.
В качестве версии рассматривается "усталость 59-летнего водителя автобуса и проблемы со здоровьем".
"Установлено, что погибшего водителя на въезде в край на стационарном посту останавливали сотрудники ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем", с ним была проведена беседа, вручена памятка. От отдыха 59-летний водитель отказался, продолжил движение", - отмечено в пресс-релизе.
Глава края Владимир Владимиров подтвердил гибель 5 пассажиров автобуса. Он также уточнил, что в больницу после аварии обратились 19 человек, 15 из них были госпитализированы.
"В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 - госпитализированы. Из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии", - написал губернатор на своей странице в инстаграме.
По словам губернатора, тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии, перевезут в больницу в Ставрополь.
"Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы", - отметил Владимиров.
В Апанасенковский район Ставрополья для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в аварии пассажиров автобуса выехали психологи МЧС РФ, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.
"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось сегодня ночью, в Апанасенковский район выехали психологи МЧС России", - сказал Дегтярев.
По предварительной версии, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель автобуса мог уснуть за рулем.
Также в краевом ГИБДД не исключают, что аварию мог спровоцировать водитель грузовика "Рено", который выехал на встречную полосу.
"В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора. На записи видно, что, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся", - говорится в сообщении.
Сейчас все версии проверяются, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.
"В рамках проверки будет установлена степень ответственности участников ДТП", - отмечено в пресс-релизе.
По факту автоаварии прокуратура Апанасенковского района начала проверку.
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