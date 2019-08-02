Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

02.08.19 08:44

© РИА Новости. Илья Тимин

2 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели обнаружили группу туристов из десяти человек, пропавшую в Белом море, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"Да, всех нашли. Их эвакуируют. С ними все нормально", - сказал собеседник.

В свою очередь пресс-служба управления МЧС по Архангельской области сообщила, что потерявшиеся туристы обнаружены на острове Кондостров. "Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Белом море пропала группа туристов, в составе которой есть 15-летний подросток. Из Петербурга на поиски группы был направлен вертолет МЧС.

Туристы отправились в Карелию из Петербурга. При этом группа не регистрировалась в республиканском МЧС.