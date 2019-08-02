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02.08.19 08:44
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
"Да, всех нашли. Их эвакуируют. С ними все нормально", - сказал собеседник.
В свою очередь пресс-служба управления МЧС по Архангельской области сообщила, что потерявшиеся туристы обнаружены на острове Кондостров. "Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Белом море пропала группа туристов, в составе которой есть 15-летний подросток. Из Петербурга на поиски группы был направлен вертолет МЧС.
Туристы отправились в Карелию из Петербурга. При этом группа не регистрировалась в республиканском МЧС.
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