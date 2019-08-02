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02.08.19 08:50
Медведева на Итурупе накормили красной икрой
В ходе посещения производства в пятницу премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта.
В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать зернистую икру горбуши.
"Икра очень хорошая", - сказал он, добавив, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.
В ходе осмотра производства премьер-министр оценил необходимость создания круглогодичного дока на рыбоперерабатывающем комплексе "Ясный" на Курилах, он поручил изучить этот вопрос.
"Это, конечно, выгодно будет. Хорошо, давайте посмотрим. Поручение дано, так что работайте с губернатором", - отметил Медведев.
Он также поручил вице-премьеру Юрию Трутневу изучить данную тему.
Предприятие находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Завод является поселкообразуюшим для села Китовое. Введен в эксплуатацию в 2001 году. На территории предприятия построен глубоководный причал, позволяющий обрабатывать суда водоизмещением до 7 тысяч тонн. На предприятии трудятся 338 человек.
Глава российского правительства осмотрел рыболовные суда, причал приёма и отгрузки.
Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" производит 500 тонн готовой продукции. Завод оснащен импортным оборудованием. Холодильные мощности комплекса составляют 3560 тонн единовременного хранения.
Основными видами рыб являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар и сельдь иваси. Завод специализируется на изготовлении мороженой продукции всех видов разделки.
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