Greenpeace проследит за выпуском третьей группы косаток в Охотское море

02.08.19 08:56

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

2 августа. Interfax-Russia.ru - Возвращение третьей группы косаток из приморской "китовой тюрьмы" в дикую природу в Охотское море будет проходить при участии представителей Greenpeace, сообщил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Представители Greenpeace будут с нами до конца маршрута", - сказал Смородов агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу.

Трех косаток из "китовой тюрьмы" в Бухте Средняя днем 2 августа привезли в Хабаровск. В настоящий момент животных доставили к месту перегрузки на речное судно.

Животных везут по прежней схеме: бухта Средняя (Приморский край) - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря.

Впервые операцию сопровождает Greenpeace.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье.

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.