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02.08.19 09:08

Три косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Фото с сайта ВНИРО
2 августа. Interfax-Russia.ruК - Три косатки, выпущенные из приморской "китовой тюрьмы" благополучно перенесли дорогу из бухты Средняя в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний восток" пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Косатки благополучно перенесли дорогу, их состояние удовлетворительное. Весь путь за ними наблюдали ветеринары и тренеры. Периодически в ванные подсыпали лед для поддержания комфортной температуры. Сейчас мы дадим им несколько часов отдыха перед погрузкой на судно", - сказал Смородов.

Благополучное прохождение животными первой части пути к Охотскому морю подтвердили и в Greenpeace.

"С нашей точки зрения, сегодня при перевозке все было нормально. При этом, нас не везде пускали. Мы не могли видеть самих животных в контейнерах. Открытость пока существенно ограничена", - рассказал агентству представитель общественной организации.

Животных везут по прежней схеме: бухта Средняя (Приморский край) - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря.

Впервые операцию сопровождает Greenpeace.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье.

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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