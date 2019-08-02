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02.08.19 09:18
Почти 500 тонн воды сброшено за сутки на горящую красноярскую тайгу
В результате совместных действий наземных групп и авиации в крае ликвидировано пять лесных пожаров в Эвенкийском, Мотыгинском, Богучанском и Нижнеингашском районах на общей площади более 5,4 тыс. га.
Всего в тушении задействованы более 920 человек, 30 воздушных судов, 100 единиц наземной техники.
В настоящее время в крае в доступной зоне зарегистрировано 27 лесных пожаров в девяти районах общей площадью 8,4 тыс. га, 101 пожар - в удаленной зоне на площади 1,1 млн га.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае создана авиагруппировка Минобороны для тушения лесных пожаров из 10 самолетов Ил-76, 10 вертолетов, в регионе действует режим ЧС.
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