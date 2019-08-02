Почти 500 тонн воды сброшено за сутки на горящую красноярскую тайгу

02.08.19 09:18

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 августа. Interfax-Russia.ru - Самолеты и вертолеты Минобороны, МЧС и Авиалесоохраны, задействованные в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, за сутки произвели 24 слива воды на очаги огня общим объемом 496 тонн, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В результате совместных действий наземных групп и авиации в крае ликвидировано пять лесных пожаров в Эвенкийском, Мотыгинском, Богучанском и Нижнеингашском районах на общей площади более 5,4 тыс. га.

Всего в тушении задействованы более 920 человек, 30 воздушных судов, 100 единиц наземной техники.

В настоящее время в крае в доступной зоне зарегистрировано 27 лесных пожаров в девяти районах общей площадью 8,4 тыс. га, 101 пожар - в удаленной зоне на площади 1,1 млн га.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае создана авиагруппировка Минобороны для тушения лесных пожаров из 10 самолетов Ил-76, 10 вертолетов, в регионе действует режим ЧС.