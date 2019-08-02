Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
  
"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
   
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.08.19 09:25

Союз пчеловодов: Гибель пчел затронула 30 регионов России

© РИА Новости. Томас Тхайцук
2 августа. Interfax-Russia.ru - Случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России, сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

"Тридцать регионов у нас пострадали, но в некоторых 5% (пчелосемей погибло), в некоторых - может, 7%. Но такого, чтобы было за 30%, такого я не слышал", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, окончательных данных о гибели пчел еще нет. "В регионах погибло от 5% до 30% - есть такие примеры. В некоторых (регионах) вообще ни одна пчела не погибла. Сейчас мы ведем подсчет. Как только будут известны все цифры, которые скажут точно, сколько же погибло пчелосемей, - тогда мы будем уже докладывать правительству, какой примерно ущерб", - сообщил Бутов.

По его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемей. При этом 97% пчел находится в частном секторе.

Причина массовой гибели пчел в этом году - "абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов". Сейчас эта сфера осталась без внимания государственных контролирующих органов - "и пошли нарушения", сказал глава союза пчеловодов.

Проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса в этом году, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с применением гербицидов. Гербициды использовать не надо, потому что уничтожается все живое в почве, следует уничтожать семена, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение этого растения, которое является медоносным, считает Бутов.

В результате производство меда в России может снизиться, сказал эксперт, но не привел точную оценку. "Меда, естественно, будет меньше", - отметил он. Причем повлиять на снижение производства может не только массовая гибель пчел, но и холодная погода. "У нас другое явление негативное - ночью холода, холодно, пчелы не вылетают, не опыляют растения и не производят мед. Этот фактор тоже будет влиять на количество товарного меда", - заявил Бутов. По его словам, надежда на потепление - если оно произойдет, то можно "добрать" объемы.

При этом дефицита меда он не ожидает: "Сейчас у нас шум подняли: "меда не будет, мед дорогой". Но у нас старые запасы есть меда - прошлогодние, позапрошлогодние. Так что мы не оставим вас без меда. А что касается качества - за качество надо бороться".

В качестве меры по борьбе с фальсификатом он предложил чипировать ульи. "Сейчас мы предлагаем чипирование <...> На улей крепится специальный чип. Мы будем знать, в каком состоянии находится пчелиная семья, количество, есть ли там матка, работает ли матка, есть ли там мед, сколько она произвела товарного меда. Тогда мы будем знать: если в Башкирии производится определенное количество меда, то не должен быть по всей России быть только алтайский и башкирский мед", - сказал Бутов.

В то же время главным назначением пчел является опыление, а не производство меда. "В мире главное значение пчелы - это опыление, сохранение флоры и фауны, и в основном наши зарубежные коллеги получают прибыль от услуги опыления <...> В России эта услуга не оплачивается нигде, кроме Краснодарского края, где ею пользуются садоводы", - отметил эксперт.

Как сообщалось, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

По данным Россельхознадзора, на протяжении последних восьми лет в стране не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и других агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

По данным на 29 июля, которые ранее приводил Минсельхоз, в России в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.19 11:51
Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы
.
  02.08.19 09:47
Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа
.
  02.08.19 08:27
Капремонт 15 московских мостов запланирован в 2019 году
.
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket