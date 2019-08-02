Союз пчеловодов: Гибель пчел затронула 30 регионов России

02.08.19 09:25

© РИА Новости. Томас Тхайцук

2 августа. Interfax-Russia.ru - Случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России, сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

"Тридцать регионов у нас пострадали, но в некоторых 5% (пчелосемей погибло), в некоторых - может, 7%. Но такого, чтобы было за 30%, такого я не слышал", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, окончательных данных о гибели пчел еще нет. "В регионах погибло от 5% до 30% - есть такие примеры. В некоторых (регионах) вообще ни одна пчела не погибла. Сейчас мы ведем подсчет. Как только будут известны все цифры, которые скажут точно, сколько же погибло пчелосемей, - тогда мы будем уже докладывать правительству, какой примерно ущерб", - сообщил Бутов.

По его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемей. При этом 97% пчел находится в частном секторе.

Причина массовой гибели пчел в этом году - "абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов". Сейчас эта сфера осталась без внимания государственных контролирующих органов - "и пошли нарушения", сказал глава союза пчеловодов.

Проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса в этом году, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с применением гербицидов. Гербициды использовать не надо, потому что уничтожается все живое в почве, следует уничтожать семена, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение этого растения, которое является медоносным, считает Бутов.

В результате производство меда в России может снизиться, сказал эксперт, но не привел точную оценку. "Меда, естественно, будет меньше", - отметил он. Причем повлиять на снижение производства может не только массовая гибель пчел, но и холодная погода. "У нас другое явление негативное - ночью холода, холодно, пчелы не вылетают, не опыляют растения и не производят мед. Этот фактор тоже будет влиять на количество товарного меда", - заявил Бутов. По его словам, надежда на потепление - если оно произойдет, то можно "добрать" объемы.

При этом дефицита меда он не ожидает: "Сейчас у нас шум подняли: "меда не будет, мед дорогой". Но у нас старые запасы есть меда - прошлогодние, позапрошлогодние. Так что мы не оставим вас без меда. А что касается качества - за качество надо бороться".

В качестве меры по борьбе с фальсификатом он предложил чипировать ульи. "Сейчас мы предлагаем чипирование <...> На улей крепится специальный чип. Мы будем знать, в каком состоянии находится пчелиная семья, количество, есть ли там матка, работает ли матка, есть ли там мед, сколько она произвела товарного меда. Тогда мы будем знать: если в Башкирии производится определенное количество меда, то не должен быть по всей России быть только алтайский и башкирский мед", - сказал Бутов.

В то же время главным назначением пчел является опыление, а не производство меда. "В мире главное значение пчелы - это опыление, сохранение флоры и фауны, и в основном наши зарубежные коллеги получают прибыль от услуги опыления <...> В России эта услуга не оплачивается нигде, кроме Краснодарского края, где ею пользуются садоводы", - отметил эксперт.

Как сообщалось, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

По данным Россельхознадзора, на протяжении последних восьми лет в стране не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и других агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

По данным на 29 июля, которые ранее приводил Минсельхоз, в России в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).