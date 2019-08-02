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02.08.19 09:30
Медведев поручил довести до конца расселение ветхого жилья на Курилах
Глава правительства, который прилетел на остров Итуруп, где ознакомился с ходом строительства новых жилых домов в селе Рейдово.
Как сообщили Медведеву представители региональных властей, стоимость объекта составляет 301,2 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство двух трехэтажных домов - 18-ти и 21-тиквартирного, общей жилой площадью 3 828 кв. м.
По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жилые дома предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья села Рейдово. Вводимая жилая площадь сократит потребность в переселении из ветхого жилья в селе на 95% и ликвидирует социальную напряженность среди населения.
"Надо довести до конца все это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получил современное и хорошее жильё", - заявил на Курилах премьер Медведев.
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