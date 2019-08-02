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02.08.19 10:58
Двенадцать человек пострадали при пожаре в чесальном цехе во Владикавказе
"Пожар на улице Доватора во Владикавказе начался после взрыва газа. 10 человек пострадали, пятеро госпитализированы в республиканскую клиническую больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.
Позже в ведомстве сообщили о госпитализации еще двоих человек, пострадавших на пожаре в чесальном цехе.
"Количество пострадавших увеличилось до 12, семеро из них госпитализированы, пятеро от госпитализации отказались. Все живы", - сказал сотрудник пресс-службы.
Площадь возгорания составляет 700 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.
На месте тушения работает 117 человек, 39 единиц техники.
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