Двенадцать человек пострадали при пожаре в чесальном цехе во Владикавказе

02.08.19 10:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 августа. Interfax-Russia.ru - Цех по обработке шерсти загорелся во Владикавказе после взрыва газа, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии в пятницу.

"Пожар на улице Доватора во Владикавказе начался после взрыва газа. 10 человек пострадали, пятеро госпитализированы в республиканскую клиническую больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позже в ведомстве сообщили о госпитализации еще двоих человек, пострадавших на пожаре в чесальном цехе.

"Количество пострадавших увеличилось до 12, семеро из них госпитализированы, пятеро от госпитализации отказались. Все живы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Площадь возгорания составляет 700 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

На месте тушения работает 117 человек, 39 единиц техники.