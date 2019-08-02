Двое пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе остаются в тяжелом состоянии

02.08.19 09:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Два работника Пермского порохового завода, которые сильно пострадали во время хлопка при демонтаже оборудования, находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого Минздрава в пятницу.

"(Состояние - ИФ) на 9 утра пятницы остается без изменений. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, трое пострадавших находятся под наблюдением специалистов в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в среду на Пермском пороховом заводе произошел хлопок в момент демонтажа оборудования. В результате происшествия пострадали пять человек, все они госпитализированы. Двоих работников увезли в больницу в тяжелом состоянии с обширными ожогами.

Инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941-1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО "Катюша".