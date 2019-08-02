Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа

02.08.19 09:47

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь в связи с намерением провести не согласованную со столичными властями акцию в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры города Людмила Нефедова.

"Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона. Прокуратурой города в этой связи в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", - сказала Нефедова в пятницу.

Она отметила при этом, что "правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан".

По словам представителя прокуратуры, "в сети интернет, в том числе в социальных сетях распространяются призывы принять участие в массовом мероприятии, шествии по Бульварному кольцу - от Никитских до Покровских ворот".

Его планируется провести 3 августа.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", - подчеркнула собеседница агентства.

Она напомнила, что "как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность".