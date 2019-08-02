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02.08.19 09:52

Колыма берет в лизинг 2 самолета за 348 млн руб. для внутренних перевозок

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
2 августа. Interfax-Russia.ru - ОГУП "Авиация Колымы" (Магаданская область) заключило с АО "Газпромбанк Лизинг" контракт на финансовую аренду (лизинг) двух самолетов за 348 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Аукцион на право оказания услуг лизинга "Авиация Колымы" объявляла несколько раз, первый - в феврале, стоимость тогда была ниже, чем в итоговом аукционе (330,6 млн рублей). Заявку на участие в повторных торгах подал только "Газпромбанк Лизинг", контракт заключен по начальной (максимальной) цене.

По данным правительства Магаданской области, речь идет о самолетах ТВ-2МС - глубоко модернизированных Ан-2. Отличие от Ан-2 в дальности полета, весе, улучшена часть характеристик.

"Тема перспективная для Магаданской области. Чешские самолеты L-410, которые мы хотели ранее, стоят почти в шесть раз дороже. Сегодня это накладно для регионального бюджета. Также их обслуживание требует серьезных затрат. "Аннушки" неприхотливые и удачно подходят для наших условий, кроме того, новым самолетам нужны посадочные площадки, а не полноценные полосы", - приведены на сайте правительства слова губернатора региона Сергея Носова.

Он добавил, что ТВ-2МС будут использоваться также в медицинских целях, для контроля пожарной обстановки и хода путины.

Срок лизинга - 7 лет.

Самолет ТВС-2МС разработал ФГУП "Сибирский НИА им. С.А.Чаплыгина" (СибНИА, Новосибирск) в соответствие с госконтрактом с Минпромторгом РФ. Кроме того, самолет сертифицирован в Монголии.

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