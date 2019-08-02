Представители девяти партий поборются за кресла депутатов пензенской гордумы

02.08.19 10:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Списки кандидатов от девяти избирательных объединений зарегистрированы для участия в выборах в городскую думу Пензы.

Как следует из документов горизбиркома, зарегистрированы списки "Единой России" (27 кандидатов), "Справедливой России" (20 кандидатов), ЛДПР и КПРФ (по 26 кандидатов), "Российской экологической партии "Зелёные" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", партии "Родина", "Партии за справедливость" и партии "Патриоты России" (по 11 кандидатов).

Партии "Социальной защиты" отказано в регистрации списков кандидатов в депутаты по пропорциональной системе выборов. Это связано с тем, что в поданных документах число региональных групп было меньше, чем определено законом.

Общерегиональный список "Единой России" возглавляет глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

По мажоритарным округам зарегистрировано 113 человек. 11 самовыдвиженцам и представителю "Справедливой России" было отказано в регистрации.

Выборы в гордуму Пензы VII созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

В парламент будут избраны 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 - по партийным спискам.