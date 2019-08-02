|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.19 10:01
Представители девяти партий поборются за кресла депутатов пензенской гордумы
Как следует из документов горизбиркома, зарегистрированы списки "Единой России" (27 кандидатов), "Справедливой России" (20 кандидатов), ЛДПР и КПРФ (по 26 кандидатов), "Российской экологической партии "Зелёные" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", партии "Родина", "Партии за справедливость" и партии "Патриоты России" (по 11 кандидатов).
Партии "Социальной защиты" отказано в регистрации списков кандидатов в депутаты по пропорциональной системе выборов. Это связано с тем, что в поданных документах число региональных групп было меньше, чем определено законом.
Общерегиональный список "Единой России" возглавляет глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
По мажоритарным округам зарегистрировано 113 человек. 11 самовыдвиженцам и представителю "Справедливой России" было отказано в регистрации.
Выборы в гордуму Пензы VII созыва пройдут 8 сентября 2019 года.
В парламент будут избраны 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 - по партийным спискам.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket