Треть россиян сталкивались с проблемами при эксплуатации жилья

02.08.19 10:03

© РИА Новости. Антон Денисов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Каждый третий россиянин (33%) имел серьезные проблемы, связанные с состоянием жилья, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, распространенность происшествий зависит от того, где проживает респондент - в квартире или в частном доме. В частных домах проживает пятая часть опрошенных (22%), а остальные 78% респондентов - в многоквартирных домах, отмечают в "Левада-центре".

Больше половины сограждан (53%), проживающих в квартирах, сообщали, что их заливали соседи, треть от данной категории опрошенных (34%) страдали от перепада электрического напряжения, отмечают социологи.

По данным опроса, среди тех, кто проживает в частных домах, у 40% опрошенных перепад напряжения оказывается наиболее частой причиной аварии. Каждый пятый респондент (22%) из проживающих в частных домах отметил, что страдал от пожара или возгорания, сообщили в "Левада-центре".

Результаты исследования показали, что недвижимость страхуют лишь 6 % россиян: страхование в рамках ипотечных договоров охватывает лишь 3% опрошенных, столько же респондентов страхуют жилье самостоятельно.

"Полисы страхования недвижимости немного чаще встречается среди жителей частных домов, но и в этой группе доля застрахованного населения не превышает 10%. Около 8% обеспеченных респондентов (могут позволить покупку товаров длительного пользования) отмечают, что имеют застрахованную недвижимость", - отмечают социологи.

Опрос проведен 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.