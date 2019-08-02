Глава департамента строительства Орловской области подозревается в злоупотреблении полномочиями

02.08.19 10:14

© РИА Новости. Николай Хижняк

2 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника КУ ОО "Орелгосзаказчик" Дениса Блохина, который в настоящее время возглавляет департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Как говорится в сообщении СУ СКР по региону, Блохин в 2015 году, занимая должность начальника КУ ОО "Орелгосзаказчик", заключил госконтракт с одной из подрядных организаций на реконструкцию Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Орле.

Несмотря на то что работы выполнены не были, Блохин подписал документы об их приемке, после чего подрядчику была перечислена оплата в полном объеме.

Дело возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Блохин был назначен на должность главы департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в марте 2017 года.