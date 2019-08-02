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02.08.19 10:16
Медведь забрел в городской парк Североморска
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД Мурманской области в пятницу, о появлении опасного хищника в городской черте сообщил местный житель.
"Около 21.30 мск четверга поступило сообщение от мужчины, который видел медведя на улице Сгибнева в районе мемориала "Подводная лодка "К-21", - рассказали в ведомстве.
На место выехали наряды полиции. Правоохранители оповестили людей, которые находились в парке о потенциальной угрозе и попросили покинуть эту территорию. Используя световые и звуковые сигналы, на полицейских машинах они смогли выдворить медведя из парка и отогнать за городскую черту.
В Мурманской области насчитывается около 1 тыс. бурых медведей.
Пик появления медведей в населенных пунктах Заполярья пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Хищники наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.
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