Попавший в ДТП на Ставрополье автобус был застрахован

02.08.19 10:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 августа. Interfax-Russia.ru - Владелец автобуса Sunlong, который в пятницу попал в ДТП на Ставрополье, имеет договор обязательного страхования в АО "АльфаСтрахование", об этом свидетельствуют данные Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно данным союза, договор действителен до 15 мая 2020 года. Таким образом пассажиры автобуса могут претендовать на компенсации этой страховой компании.

Владельцем 49-местного автобуса Sunlong является Юрий Барышников. В "АльфаСтраховании" у него заключены аналогичные договоры еще на 12 автомобилей вместимостью от 20 до 53 мест.

Осведомленный источник агентства "Интерфакс-Юг" сообщил, что Барышников - индивидуальный предприниматель, занимающийся автотранспортными перевозками.

В прокуратуре Промышленного района Ставрополя уточнили, что компания-перевозчик зарегистрирована в Ставрополе, в отношении нее начата проверка.

"Организована проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках, а также соблюдения лицензионных требований перевозчиком. При выявлении нарушений виновные должностные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 2:30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса Sunlong, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Renault.

Пятеро человек, в том числе водитель автобуса, погибли на месте аварии, госпитализированы 15 человек. Водитель грузовика не пострадал.

По первоначальной версии, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. После изучения видеозаписи с регистратора автобуса выяснилось, что на полосу встречного движения выехал грузовик.