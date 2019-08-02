Прыгнуть выше головы: 300 баллов по ЕГЭ теперь может не хватит для поступления
  
"Болотный" сценарий: предъявлено первое обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве
   
Спасти от огня: лесные пожары в Сибири начали тушить военные самолеты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.08.19 10:28

Попавший в ДТП на Ставрополье автобус был застрахован

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
2 августа. Interfax-Russia.ru - Владелец автобуса Sunlong, который в пятницу попал в ДТП на Ставрополье, имеет договор обязательного страхования в АО "АльфаСтрахование", об этом свидетельствуют данные Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно данным союза, договор действителен до 15 мая 2020 года. Таким образом пассажиры автобуса могут претендовать на компенсации этой страховой компании.

Владельцем 49-местного автобуса Sunlong является Юрий Барышников. В "АльфаСтраховании" у него заключены аналогичные договоры еще на 12 автомобилей вместимостью от 20 до 53 мест.

Осведомленный источник агентства "Интерфакс-Юг" сообщил, что Барышников - индивидуальный предприниматель, занимающийся автотранспортными перевозками.

В прокуратуре Промышленного района Ставрополя уточнили, что компания-перевозчик зарегистрирована в Ставрополе, в отношении нее начата проверка.

"Организована проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках, а также соблюдения лицензионных требований перевозчиком. При выявлении нарушений виновные должностные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 2:30 на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса Sunlong, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Renault.

Пятеро человек, в том числе водитель автобуса, погибли на месте аварии, госпитализированы 15 человек. Водитель грузовика не пострадал.

По первоначальной версии, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. После изучения видеозаписи с регистратора автобуса выяснилось, что на полосу встречного движения выехал грузовик.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.19 11:51
Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы
.
  02.08.19 09:47
Прокуратура вынесла предупреждение Соболь, планирующей протестную акцию 3 августа
.
  02.08.19 08:27
Капремонт 15 московских мостов запланирован в 2019 году
.
  01.08.19 15:42
Мосгоризбирком отклонил 22 из 23 жалоб на отказ в регистрации на выборы
.
  01.08.19 14:55
Короткий номер информационной поддержки туристов 122 начал работать в Москве
.
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket