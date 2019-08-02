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02.08.19 10:51
Тульская область планирует собрать 1,8 млн тонн зерна, 500 тыс. тонн картофеля
Всего в нынешнем году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 589,7 тыс. га.
"Традиционно первыми к уборке урожая приступили аграрии южных районов области. В этом году планируется собрать 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, около 500 тыс. тонн картофеля, 300 тыс. тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза региона, по итогам 2018 года индекс продукции сельского хозяйства составил 106,4%, объем производства - 61,6 млрд рублей. В прошлом году собрано 1,816 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, причем свыше 85% урожая - качественное продовольственное зерно.
Общие посевные площади в хозяйствах Тульской области в 2019 году увеличены на 6,1%, до 885,3 тыс. гектаров.
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