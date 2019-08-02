Тульская область планирует собрать 1,8 млн тонн зерна, 500 тыс. тонн картофеля

02.08.19 10:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Тульской области в 2019 году планируют собрать 1,8 млн тонн зерна, сообщила пресс-служба облправительства.

Всего в нынешнем году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 589,7 тыс. га.

"Традиционно первыми к уборке урожая приступили аграрии южных районов области. В этом году планируется собрать 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, около 500 тыс. тонн картофеля, 300 тыс. тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза региона, по итогам 2018 года индекс продукции сельского хозяйства составил 106,4%, объем производства - 61,6 млрд рублей. В прошлом году собрано 1,816 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, причем свыше 85% урожая - качественное продовольственное зерно.

Общие посевные площади в хозяйствах Тульской области в 2019 году увеличены на 6,1%, до 885,3 тыс. гектаров.