Военная авиация совершила почти 20 вылетов для тушения красноярской тайги

02.08.19 11:01

© РИА Новости. МЧС РФ

2 августа. Interfax-Russia.ru - Самолеты Минобороны РФ за утро пятницы совершили 18 вылетов для тушения пожаров в Красноярском крае, сообщили в военном ведомстве.

"С утра 2 августа самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края", - заявили в Минобороны РФ.

"В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, Минобороны РФ создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.