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02.08.19 11:06
Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" за полгода вырос на 4,3%
В компании агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что на внутренних линиях пассажиропоток возрос на 6,1% - до 1 млн 43,945 тыс. человек, на международных - сократился на 11,3%, до 108,965 тыс. человек. Количество транзитных пассажиров выросло на 33,1%, до 4 тыс. 564 человек.
Как сообщалось, в 2019 году аэропорт "Рощино" планирует обслужить около 2,15 млн пассажиров.
"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.
Холдинг Романа Троценко "Новапорт" в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в Рощино крупный региональный хаб.
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