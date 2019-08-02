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02.08.19 11:06

Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" за полгода вырос на 4,3%

© РИА Новости. Сергей Русанов
2 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Рощино" (Тюмень) в январе-июле 2019 года увеличило пассажиропоток на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 157,474 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

В компании агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что на внутренних линиях пассажиропоток возрос на 6,1% - до 1 млн 43,945 тыс. человек, на международных - сократился на 11,3%, до 108,965 тыс. человек. Количество транзитных пассажиров выросло на 33,1%, до 4 тыс. 564 человек.

Как сообщалось, в 2019 году аэропорт "Рощино" планирует обслужить около 2,15 млн пассажиров.

"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.

Холдинг Романа Троценко "Новапорт" в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в Рощино крупный региональный хаб.

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