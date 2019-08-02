Новый бомбардировщик "Туполева" испытают на базе в Жуковском

02.08.19 11:11

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Испытания перспективного авиакомплекса Дальней авиации (ПАК ДА) будут проходить на базе "Туполева" в подмосковном Жуковском, сообщил гендиректор компании Александр Конюхов.

"Впереди - большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ (Жуковской летно-испытательной и доводочной базе, - "ИФ") глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса Дальней авиации", - заявил Конюхов, выступая на юбилее ЖЛИ и ДБ.

Он отметил, что с Жуковской летно-испытательной базы выходило множество самолетов, "начиная с машин, над которыми трудился лично Андрей Николаевич Туполев, будучи молодым конструктором, до современных образцов авиационной техники".

В феврале источник "Интерфакса" сообщал, что облик ПАК ДА окончательно определен, а также подписаны все контрактные документы для запуска его создания.

"Утвержден облик самолета, необходимые характеристики. Подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс Дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Ранее Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Двигатель для ПАК ДА создаёт Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Согласно открытым данным, силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.