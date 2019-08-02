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02.08.19 11:25

Акимов: Эксплуатанты дорожных камер не должны быть заинтересованы в увеличении сборов штрафов

Фото "Интерфакса"
2 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер правительства РФ Максим Акимов предложил региональным чиновникам не применять систему отчислений эксплуатантам дорожных камер фотофиксации нарушений в зависимости от суммы собранных с их помощью штрафов.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Акимова, вице-премьер провел заседание проектного комитета национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", участники которого в целом согласились, что экономическая модель отношений между субъектами РФ и бизнесом в этой сфере нуждается в доработке.

"Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионера с объемом собираемых им штрафов. Такой тезис, в частности, должен быть включен в методические рекомендации по улучшению условий дорожного движения и по определению мест размещения автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД (правил дорожного движения - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разработку этих документов сейчас завершает Минтранс совместно с Госавтоинспекцией, Федеральным дорожным агентством, госкомпанией "Автодор" и профильными институтами.

"Итоговые версии методических рекомендаций, как поручил заместитель председателя правительства РФ, должны быть утверждены и направлены в субъекты до 1 сентября", - сказал представитель Акимова.

Кроме этого, по его словам, во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня, Акимов поручил министерству транспорта представить предложения по оснащению 3- и 4-полосных участков автодорог системами разделения встречных направлений движения и при необходимости обеспечить внесение изменений в технические и нормативные правовые акты РФ.

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