Деловой квартал с жилыми домами построят возле Дома Советов в Калининграде

02.08.19 11:30

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 августа. Interfax-Russia.ru - Здания делового, общественного назначения и жилые дома планируют построить возле Дома Советов в Калининграде, выкупленного правительством области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Мы не хотим делать Дом Советов исключительно административным зданием, хотели бы здесь разместить музейный проект "Россия - моя история". Кабинеты и рабочие open space пространства будут занимать 13 из 21 этажа, считая подземные, здесь в любом случае будет ещё и какая-то общественная функция, например, МФЦ", - пресс-служба цитирует главу Калининградской области Антона Алиханова.

По его словам, наверху Дома Советов откроется смотровая площадка, возможно кафе, доступ к которому будет через отдельный лифтовый комплекс.

Кроме того, в будущем квартале вокруг высотной доминанты центра города должны разместиться здания делового, общественного и коммерческого назначения, возможно, жилое строительство средней этажности. Будут образованы новые улицы, в том числе пешеходные. Концепция будет доработана с точки зрения визуальных решений, все требования пропишут в техническом задании, отметил Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что территорию, на которой располагался Королевский замок, застраивать не планируется.

"В течение двух недель определимся по стоимости подготовки проектно-сметной документации. До начала проектирования необходимо провести дополнительные обследования здания. Уже в следующем году у нас будет готов проект, и мы начнём его реализацию", - заключил глава региона.

Как сообщалось, в конце июля правительство Калининградской области полностью выкупило компанию ООО "Дом Советов", которой принадлежит недостроенное здание.

Строительство Дома Советов, который является архитектурной доминантой центральной части Калининграда, было начато в 1970 году. Возведение объекта было остановлено в конце 80-х годов прошлого века при готовности 95%. Оно стоит на месте восточного крыла снесенного Королевского замка. Это самое высокое здание в Калининграде - 21-этажный комплекс состоит из двух прямоугольных башен, облицованных рельефными панелями и объединённых в двух уровнях крытыми переходами.

Единственный и последний и косметический ремонт Дома Советов был сделан к 750-летию Калининграда в 2005 году.