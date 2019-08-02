Члены террористической ячейки задержаны во Владимирской области

02.08.19 11:34

© РИА Новости. Георгий Зимарев

2 августа. Interfax-Russia.ru - УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, планировавших напасть на воинскую часть, сообщает пресс-служба владимирского управления.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения.

"Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следственным отделом УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).