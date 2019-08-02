Крым, НАО, Приморье и ЕАО отстают по реализации нацпроекта "Безопасные дороги"

02.08.19 11:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил низкие темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму, Ненецком автономном округе (НАО), Приморском крае и Еврейской автономной области, сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова в пятницу.

Глава Минтранса на заседании проектного комитета рассказал о ходе реализации федерального проекта "Дорожная сеть" в первом полугодии 2019 года.

"Самый низкий процент завершенных торгов по-прежнему у республики Крым - 50%, в Ненецком округе - 66,6%, у Приморского края - 70%, в Еврейской автономной области - 77,7%. Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году", - отметил представитель Акимова.

Единственным регионом, полностью завершившим мероприятия в рамках нацпроекта, стала Белгородская область. Высокий процент выполнения работ также у Хабаровского края (73,34 %). Вице-премьер поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках национального проекта в случае возникновения соответствующих резервов.

Всего, по данным Минтранса, контракты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключены по 6 256 дорожным объектам - это 97,25% от общего количества объектов, запланированного к выполнению в 2019 году. Площадь выполненных дорожных работ по всем субъектам-участникам нацпроекта по данным на 31 июля составила 42,4 млн кв. м, это 29,71% от общего объема, или 6 тыс. км уже отремонтированных региональных и местных дорог.

Дитрих на заседании проектного комитета сообщил, что в рамках решений Госсовета завершается работа по формированию программы по ремонту малых мостов в регионах. Предварительно субъекты заявили к включению в такую программу 3 720 мостовых сооружений. Общая потребность в финансировании ориентировочно оценивается более чем в 330 млрд рублей. Сейчас субъекты уточняют поданные ранее сведения. "На основании этих данных мы актуализируем и окончательно сформируем программу для включения ее в паспорт федерального проекта "Дорожная сеть", - сказал он.