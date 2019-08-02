Селах пяти районов Приамурья запретили продавать алкоголь

02.08.19 11:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области утвердили границы территорий, где из-за наводнения введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Нельзя продавать алкоголь на всей территории Мазановского и Селемджинского районов, в нескольких селах Белогорского, Свободненского и Серышевского районов, а также отдельных улицах городов Белогорск и Свободный. Подробно границы этих зон указаны в распоряжении губернатора области Василия Орлова", - говорится в сообщении.

По зонам подтопления, которые не вошли в данный перечень, в ближайшее время будет издано дополнительное распоряжение.

Также постановлением правительства области введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всех торговых предприятиях, расположенных в границах зон ЧС. Запрет не касается продажи алкоголя на предприятиях общественного питания.

Под этот запрет попадают все виды крепких алкогольных напитков, вина, пиво и пивные напитки, алкогольные коктейли и другое. Исключением станет слабоалкогольная продукция, содержащая тонизирующие компоненты. Запрет будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, с инициативой ограничить продажу алкогольной продукции выступила прокуратура области. Запрет на продажу алкоголя действовал в Приамурье и во время наводнения в 2013 году. По оценке правоохранителей, тогда существенно сократилось число бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.