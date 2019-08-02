Около 350 точек продажи бахчевых отмечены на "арбузной карте" Москвы

02.08.19 11:51

© РИА Новости. Томас Тхайцук

2 августа. Interfax-Russia.ru - Около 350 торговых точек по продаже арбузов и дынь появились в Москве по итогам городских торгов начиная с 2015 года, сообщили в пресс-службе организатора торгов департамента города Москвы по конкурентной политике.

"По пять предпринимателей в среднем претендовали на аренду точки для продажи арбузов и дынь. Это анализ результатов торгов с 2015 года. Малый бизнес может приобрести легальное место для продажи своих товаров напрямую у города по цене, которую регулирует сам рынок", - напомнил глава департамента Геннадий Дёгтев. Он добавил, что за четыре года среднее превышение арендной ставки таких торговых точек достигло 131%.

В ведомстве подсчитали, что больше всего торговых точек по продаже бахчевых культур находится в южной части Москвы. Так, в ЮВАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе - по 58.

Период размещения торговых точек - с 1 августа по 1 октября. Договор аренды с победителями торгов заключается сроком на пять лет, после чего нестационарные торговые объекты вновь попадают на городские аукционы. В настоящий момент на инвестиционном портале города Москвы доступна подача заявок на 4 таких объекта.