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Нижегородская область расширила зону карантина по африканской чуме свиней

© РИА Новости. Александр Кондратюк
2 августа. Interfax-Russia.ru - Карантин в связи с выявлением африканской чумы свиней (АЧС) установлен еще в одном районе Нижегородской области, прилегающем к территориям, где АЧС была выявлена ранее.

Карантин введен в Перевозском районе, где в конце июля был выявлен дикий кабан с АЧС, сообщает администрация района.

Карантин на территории района введен с 30 июля, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага инфекции, посещение лесничества, где был обнаружен инфицированный кабан, запрещено, говорится в сообщении.

В так называемую первую угрожаемую зону (10-километровый радиус) входят 9 населенных пунктов Перевозского района, здесь будут изъяты свиньи и продукты свиноводства в личных подсобных хозяйствах. Одновременно планируется полное истребление на территории округа кабанов для исключения дальнейшего распространения опасной инфекции.

По данным Россельхознадзора, в первую угрожаемую зону в соседнем Вадском районе вошли 16 населенных пунктов.

Как сообщалось, в июле карантин по АЧС был введен в Вадском и Дальнеконстантиновском районах, граничащих с Перевозским районом.

В связи с возникновением очагов АЧС в Вадском районе ООО "ННПП" (свинокомплекс норвежской Russia Baltic Pork Invest AS, RBPI) оплачивало забой свиней у населения на прилегающей к объекту территории с целью предотвратить возможность заражения. Также выкуп свиней компания проводила в Большемурашкинском районе (граничит с Перевозским районом - ИФ), где расположен второй свинокомплекс RBPI.

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