МИД РФ: Москва рассматривает три сценария событий после отмены ДРСМД

02.08.19 12:03

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2 августа. Interfax-Russia.ru - После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возможны несколько сценариев, в том числе гонка вооружений и переговоры по смягчению последствий этого шага, полагает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США выходят из ДРСМД 2 августа. Что дальше? Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий", - написал высокопоставленный дипломат в своем твиттере.

"Какой из сценариев возобладает?", - задался вопросом Ульянов.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено в пятницу, 2 августа, по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал "Интерфаксу", что никаких дополнительных процедур для прекращения действия ДРСМД не требуется, 2 августа он просто "уйдет в историю".

"Нет, мы никуда не выходим ниоткуда. Президент подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения Договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер. После того, как одна сторона выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически, никаких дальнейших шагов с нашей стороны не требуется", - пояснил замминистра.

По его словам, даже Госдепартамент признал, что именно США выходят из ДРСМД.

"И всем очевидно, даже самому Госдепартаменту, который продолжает заниматься дезинформацией, пропагандой и мифотворчеством, публикуя обновленные справки на эту тему и занимаясь подтасовками, передергиваниями, даже в этом состоянии своем Государственный департамент США все же сумел признать, что это именно США выходят из Договора", - отметил Рябков.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Президент РФ также объявил мораторий на развертывание запрещенных ДРСМД ракет до тех пор, пока этого не сделают США.